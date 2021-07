Il Chievo sta vivendo un momento di grande incertezza, con la sentenza di mancata iscrizione ai campionati professionistici nella prossima stagione. Uno dei talenti più fulgidi che si libererà dal club veronese sarebbe il 17enne, fratello minore di Emanuel già apprezzato anche in Serie A. In questi giorni vi stiamo dando contezza dell'interessamento di Juventus e Inter per "Vignato jr.", ma il Corriere dello Sport riporta l'inserimento anche del Monza. Come ai vecchi tempi del Milan, dunque, Adriano Galliani che fa concorrenza alla Juve per un talento.