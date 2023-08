Pauloha parlato a L'Equipe anche di Jonathan David accostato alla Juventus. Le sue parole:"Penso che Jonathan David resterà. Non sappiamo come questo possa evolversi nelle ultime settimane. Dobbiamo farci trovare pronti se dovesse lasciarci. Ma credo che, in questa fase della stagione, non verrà ceduto. Non gli ho parlato di questo. È solo una mia sensazione. Sta lavorando bene, sembra concentrato e questa è la cosa più importante per me. Voglio che i giocatori stiano bene".