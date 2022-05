Numeri da scudetto per la Fiorentina in casa. In questo campionato ormai giunto al termine, infatti, la squadra viola ha guadagnato ben 38 punti allo Stadio Franchi, dove tra pochi minuti scenderà in campo contro la Juve per la sfida che chiuderà la stagione. In caso di successo, la formazione di Vincenzo Italiano arriverebbe a quota 41, restando alle spalle solo dell'Inter che ha accumulato 42 punti in 18 partite. I viola, inoltre, potrebbero superare lo "scoglio" dei 40 tra le mura amiche in una singola annata di Serie A per la prima volta dal 2012/13 (in quel caso furono 43).