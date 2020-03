Probabilmente Antonio Conte gli preferirà Vecino nell’undici titolare, ma Christian Eriksen scalpita e vuole prendersi la scena nel derby d’Italia. Un gol e un assist all’esordio in Europa League contro il Ludogorets, il centrocampista danese sarà l’arma in più dell’Inter, anche dalla panchina. La Juventus dovrà prestarci particolare attenzione, e proprio contro i bianconeri Eriksen ha un precedente speciale, segnalato dal club bianconero presentando i numeri della partita.



ERIKSEN VS JUVE - L'esordio in competizioni europee per Christian Eriksen è arrivato proprio contro la Juventus nel febbraio 2010, quando giocava all'Ajax - con il Tottenham ha invece trovato la rete contro i bianconeri, in Champions League, proprio allo Stadium (nel febbraio 2018).