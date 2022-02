Se ilsi è dimostrato negli anni una vera e propria "bestia nera" per le squadre italiane , che non sono praticamente mai riuscite a batterlo, non si può dire niente di diverso per quanto riguarda Unai. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo score del tecnico basco fa paura, se osservato dal punto di vista della, che questa sera lo ritroverà allo Stadio della Ceramica:per lui contro le italiane. La sua storia è cominciata e finita (per ora) contro Gian Piero Gasperini, incrociato la prima volta in Europa League (quando il suo Valencia sfidò il), e l'ultima proprio in questa stagione, con l'Sul cammino europeo di Emery anche la, sconfitta due volte con il Siviglia, stessa sorte toccata alcon l'Arsenal (con tanto di gol di Ramsey, per la cronaca). Eppure, c'è anche un dato che può far sorridere la Juve. L'unico allenatore che in un doppio confronto non è uscito battuto dall'attuale allenatore del Villarreal, gran maestro dell'eliminazione diretta e dell'Europa League, è proprio, che lo incontrò nel girone di Champions nella: la Vecchia Signora vinse la gara di andata con gol die Zaza, poi giocò il ritorno già qualificata e perse 1-0, colpita dall'ex. Max, insomma, sa come si fa. E questa sera dovrà ripetersi.