La Juventus è a caccia del centrocampista che deve arrivare dal mercato: c'è da reinfiammare la qualità del centrocampo e, oltre naturalmente a quello di Manuel Locatelli, l'altro grande nome presente sul taccuino dei dirigenti bianconeri in questo momento è quello di Miralem Pjanic, che potrebbe tornare dal Barcellona dopo solo un anno dall'operazione che portò il bosniaco al Barça e Arthur alla Juve. Come rivela però in Francia Le10sport, c'è una certa concorrenza per Pjanic, con l'interessamento di Chelsea e Paris Saint-Germain.