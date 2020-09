Quello di Hector Bellerin era uno dei nomi più accreditati per alimentare la batteria di terzini della Juventus, tuttavia adesso il giocatore spagnolo dell'Arsenal sembra allontanarsi dai colori bianconeri. Secondo Paris United, infatti, sono in corso contatti avanzati tra il club parigino, vicecampione d'Europa, e l'entourage del giocatore. La richiesta dei Gunners è di 30 milioni di euro: se arriverà la giusta offerta, Bellerin potrà accasarsi nella capitale francese e firmare un contratto quinquennale. L'altro grande obiettivo della Juve per le fasce è il giovane dell'Ajax Sergino Dest.