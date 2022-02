Il centrocampista del Milan Frank Kessie non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri, questa ormai è cosa nota. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport però l'Inter vorrebbe arrivare a Kessie per replicare quanto fatto con Chalanoglu in estate. Le richieste di Kessie vanno ben oltre i 7 milioni netti coi bonus. L’Inter ne dava 7,5 a Lukaku ed Eriksen ma ma con gli sgravi del Decreto Crescita. La Juventus è defilata, le più vicine al giocatore sono Liverpool, Tottenham, Newcastle, PSG e Barcellona