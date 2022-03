Sul difensore del Torino Wilfried Singo c'è l'interesse recente della Juventus. Tuttavia stando a quanto riporta CBS Sport la Juventus non è la sola. Ci sarebbe il forte interesse dalla Premier League di Arsenal e Tottenham che vorrebbero accaparrarsi il difensore per la prossima estate. Anche se il difensore deve ancora crescere e sarà compito per ora di Ivan Juric.