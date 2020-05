La priorità nel prossimo mercato della Juventus dovrebbe essere sicuramente quella di acquistare un terzino sinistro che possa dare il cambio ad Alex Sandro. Il brasiliano, infatti, si è trovato da solo in questa stagione, con De Sciglio che non è stato una garanzia in quel ruolo. Attenzione, però, perché sull'esterno ex Porto ci sono due big europee che potrebbero scombinare i piani della Juventus. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, Manchester United e Paris Saint-Germain sono sulle tracce di Alex Sandro: di fronte ad un'offerta adeguata, non è da escludere che i bianconeri possano tentennare.