Fino a poche settimane fa, quello diera uno dei nomi di riferimento per chi segue da vicino il settore giovanile della Juventus: un percorso da protagonista con l’Under 19 e un ottimo impatto nel calcio dei professionisti con la Next Gen. Poi l’emergenza infortuni in Prima squadra, l’inserimento nella lista dei convocati e le prestazioni contro Lecce e Benfica che hanno acceso su di lui i riflettori.Un periodo d’oro – almeno fino all’infortunio -, per l’esterno d’attacco ex Chelsea, con i riflettori del calcio europeo ad accendersi su di lui. Come riporta il Corriere dello Sport,. La priorità per Iling, però, rimane la Juve e le parti sono al lavoro per il rinnovo. Il suo manager di riferimento, Frank Trimboli, è arrivato a Torino nei giorni scorsi e, al di là del tema economico, ha chiesto, anche a emergenza infortuni rientrata. “Dalla Continassa filtra sempre fiducia, serve però un'accelerata”.