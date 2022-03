Ad inizio aprile è in programma la sfida di Serie A tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium di Torino. Come riporta Gazzetta.it il difensore nerazzurro Stefan De Vrij salterà il ritiro con le nazionali ma mette nel mirino la sfida con la Juventus, l'obiettivo del difensore è esserci. Tra le fila della squadra di Simone Inzaghi è infortunato anche Marcelo Brozovic che però vorrebbe rientrare già per la sfida alla Fiorentina.