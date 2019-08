di Andrea Giorgetti

Quella che sembrava una trattativa ormai saltata, nelle ultime ore sta viaggiando spedita ad una felice conclusione. Il Manchester City acquisterà Joao Cancelo e la Juventus ne ricaverà un buon conguaglio in cash (si parla di una cifra fra i 30 ed i 35 milioni di euro) oltre al cartellino del terzino destro brasiliano Danilo. Felice conclusione, ma per chi? Sicuramente per il Manchester City che potrà fregiarsi di uno dei terzini destri più talentuosi (e giovani, classe 1994) attualmente in circolazione liberandosi, nel frattempo, di un esubero, Danilo per l’appunto.



EUROPA - Offerto dai Citizens e prontamente rifiutato dai bianconeri al principio della trattativa Cancelo, il profilo del giocatore brasiliano ha fatto breccia solo negli ultimi giorni utili del calciomercato (le trattative in Inghilterra si interromperanno alle ore 17.00 dell'8 agosto). Analizzando la lunga empasse nell'affaire Cancelo e l’impossibilità di trovare sul mercato una valida alternativa, Danilo può essere considerato, detto fuori dai denti, un rincalzo. Nato nel 1991 ed esploso calcisticamente nel Santos, arriva in Europa nel 2011 accasandosi al Porto. Col senno di poi, le quattro stagioni lusitane sono state le migliori della sua carriera. Nel 2015 passa al Real Madrid per 31,50 milioni di euro ma, nonostante giocasse nella squadra capace di vincere due Champions League consecutive, farà molta fatica a trovare il posto da titolare. Zinedine Zidane gli preferisce Daniel Carvajal mettendo la parola fine alla sua avventura tra i Blancos. Il City di Pep Guardiola lo preleva nell’estate del 2017 per 30 milioni di euro, ma la musica non cambia: nelle due stagioni in Sky Blues viene spesso impiegato come terzino sinistro, oppure si accomoda in panchina ad osservare le gesta di Kyle Walker, terzino destro titolare della squadra. JUVE? - Stando alle ultime stagioni, il biglietto da visita di Danilo non è dei più lusinghieri. Tatticamente parlando sembrerebbe un terzino più adatto al calcio di Allegri che a quello di Sarri. Il giocatore, infatti, pur essendo brasiliano ha un’impostazione di stampo europeo: buon senso tattico unito alla capacità di saper coprire bene gli spazi ed attento a mantenere le misure tra i reparti. Danilo è esattamente opposto a Cancelo che, a differenza del brasiliano, difetta nella “fase difensiva” eccellendo però in estro e fantasia. Se la rivoluzione sarrista o sarriana che dir si voglia è stata fatta proprio in nome di queste ultime caratteristiche che debbono, una volta unite, sprigionare un gioco bello, questa mossa di mercato sembra andare in netta controtendenza. Volendo, in ultima analisi, fare un paragone proprio con il City, gli inglesi potrebbero schierare la coppia di terzini destri Walker/Cancelo mentre la Juve risponderebbe con quella Danilo/De Sciglio. Quale preferireste nella vostra squadra?