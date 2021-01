Dal sito Juventus.com



La prima gara ufficiale del 2021 mette di fronte la Juventus all’Udinese. La squadra allenata da Luca Gotti occupa la dodicesima posizione in classifica con 15 punti, bottino frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte in 13 partite (deve ancora recuperare la gara contro l’Atalanta rinviata per maltempo). Prima della sosta natalizia, i friulani hanno perso 2-0 in casa contro il Benevento, puniti dalle reti di Caprari e Letizia. Una sconfitta arrivata dopo sei risultati utili consecutivi in campionato. Lontano dalla Dacia Arena, l’Udinese in questa Serie A in sei trasferte ne ha vinte due: il 29 novembre a Roma contro la Lazio (3-1) e il 12 dicembre a Torino contro i granata (3-2). Completano il bilancio delle gare esterne due pareggi (Cagliari 1-1 e Sassuolo 0-0) e due ko (Verona 1-0 e Fiorentina 3-2).



DE PAUL-PUSSETTO, IL GOL É ARGENTINO



Sono argentini i due migliori marcatori stagionali in campionato dell’Udinese. Con tre reti a testa infatti sono in vetta alla classifica di squadra Rodrigo De Paul e Ignacio Pussetto, seguiti da Stefano Okaka (2) e Samir, Ilija Nestorovski, Kevin Lasagna, Tolgay Arslan e Fernando Forestieri (1). De Paul è anche il giocatore che ha collezionato più minuti in campo: sul podio, con lui, anche Samir e Rodrigo Becao. L’argentino ha preso parte al 40% dei tiri dell’Udinese in questo campionato (30 conclusioni e 33 occasioni create sui 158 tiri dei bianconeri): solo Andrea Belotti (41%) vanta una percentuale più alta nel torneo in corso.



GLI EX DELLA PARTITA: PEREYRA E MANDRAGORA



Roberto Pereyra e Rolando Mandragora hanno entrambi vestito - in passato - la maglia della Juventus. L’argentino ha giocato con la casacca bianconera due stagioni - dal 2014 al 2016 - totalizzando 68 presenze ufficiali e 6 reti e vincendo due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Differente il percorso di Mandragora, che ha collezionato una sola presenza: 23 aprile 2017, Juventus-Genoa 4-0, quando ad una manciata di minuti dal termine entrò al posto di Claudio Marchisio.