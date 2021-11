Un centrocampista bianconero nel mirino di, neo-allenatore del Tottenham: è. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'ex allenatore della Juventus l'ha chiesto in prestito, mentre i bianconeri valuterebbero soltanto offerte per la cessione definitiva. Già verso la chiusura del mercato estivo, il nome di McKennie era emerso tra i cedibili, ma alla fine l'americano è rimasto a Torino. E adesso, si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere di Allegri: è uno dei punti fermi insieme a Locatelli. Resta da capire la strategia del club bianconero in vista di gennaio.