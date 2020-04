Houssem Aouar è uno degli obiettivi della Juventus per il centrocampo. Classe ’98 del Lione, Paratici lo segue da tempo e ne è rimasto ammaliato in occasione del match di Champions League, dove il francese ha fatto parlare il campo, e alla grande. La Juve ha un canale preferenziale per franco-algerino, su ammissione del presidente dell’OL Jean-Michel Aulas lo scorso febbraio: “Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juve. Ci sono contatti in corso”. Nonostante la linea diretta Torino-Lione, la concorrenza è spietata. Come riporta oggi il Sun, sul gioiellino 21enne ci sono anche Manchester City e Liverpool