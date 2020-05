1









Il futuro di Nelson Semedo può essere lontano dal Barcellona. Inserito in più di un discorso di mercato – con l’Inter per l’affare Lautaro Martinez, con la Juve nelle tante operazioni di scambio imbastite dalle due dirigenze, con il Manchester City per arrivare a Joao Cancelo – il terzino destro può cambiare maglia a fine stagione, rimanendo comunque in Spagna. Stando a quanto riporta fichajes.net, il portoghese è finito nuovamente nel mirino dell’Atletico Madrid. L’idea del tecnico Diego Simeone è quella di affiancare a Trippier un’alternativa di livello, e dopo averlo sfiorato la scorsa estate, i Colchoneros meditano il secondo agguato.