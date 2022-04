Il pistolero Suarez era un obiettivo della Juventus nelle scorse stagioni. L'attaccante ora in forza all'Atletico Madrid come riporta AS l'entourage del giocatore avrebbe contattato Besiktas e Fenerbache per il futuro dell'attaccante uruguaiano. Il bomber però ora è concentrato sulla fine del campionato e solo allora deciderà cosa fare nel suo futuro.