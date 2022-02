Per il centrocampo della Juventus il sogno resta Paul Pogba. Il centrocampista ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione con il Manchester United. Stando alle indiscrezioni riportate da Telegraph sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto di Chelsea ed Arsenal che sono pronti ad iscriversi alla corsa in cui ci sono Paris Saint Germain, Newcastle e la Juventus.