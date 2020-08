Luis Suarez non fa più parte del nuovo ciclo del Barcellona. Il presidente Bartomeu lo ha appositamente escluso dall’elenco di giocatori fondamentali da cui ripartirà il nuovo corso. L’attaccante uruguaiano è sul mercato, e naturalmente ha attirato molti club, tra cui la Juventus, alla ricerca del sostituto di Higuain. Ma deve guardarsi le spalle dalle pretendenti: come riporta El Chiringuito, sarebbe arrivata una prima offerta per il 33enne: ci sarebbe l’Ajax, sua ex squadra, che è disposta a pagarlo 15 milioni di euro.