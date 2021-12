Il Leeds United, come riferisce Sun ha messo gli occhi sul centrocampista della Juventus Weston. Il prezzo del giocatore si aggira attorno ai 20 milioni di sterline. La posizione della Juventus è chiara: l'americano è diventato un giocatore importante per Allegri, che garantisce soluzioni e caratteristiche diverse, ma non è incedibile. Se arriverà un'offerta convincente anche lui potrà essere sacrificato per nuovi acquisti.