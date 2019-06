Non solo la Juventus per Nelson Semedo. Il terzino destro del Barcellona è entrato nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione, tra i candidati validi per sostituire il possibile partente Joao Cancelo. Un portoghese per un altro, ma Paratici deve fare attenzione alla concorrenza: come scrive Marca, si rinforza la pista Atletico Madrid per il laterale, con il Barça che lo valuta 45 milioni di euro.