La Juve continua a seguire le varie piste di mercato, nel tentativo di portarle al termine nel minor tempo possibile e consentire così a mister Allegri di avere tutti gli elementi a disposizione prima del nuovo inizio. Uno dei nomi che più volte è finito sotto la lente di ingrandimento è quello di Giacomo Raspadori, individuato inizialmente come vice Dybala. Bisogan fare in fretta e prendere una decisione però, dato che in queste ultime ore anche il Milan avrebbe iniziato a compiere i primi passi in questa direzione.