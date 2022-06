Da circa due giorni a questa parte, il mercato della Juve sembra aver preso una svolta destinata ad infuocare ulteriormente l'estate di tutti i tifosi bianconeri. Uno dei nomi che farebbe fare il salto di qualità a Madama è quello di Kalidou Koulibaly che, sembra essere sempre più lontano dal rinnovare con il Napoli. Stando a quanto riportato da Rai Sport però, come per la trattativa legata al Fideo, la Vecchia Signora dovrà vedersela con il Barcellona anche per il centrale senegalese, il quale avrebbe iniziato a muoveri i primi passi in questa direzione.