Nicolò Rovella non ha ancora fatto in tempo a vestire la maglia bianconera (la Juventus l'ha già acquistato a titolo definitivo, e lui dovrebbe passare dal Genoa alla Juventus o quest'estate o la prossima) che già ha una pretendente dall'estero. E non certo un piccolo club. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, l'Atletico Madrid sta pensando di correre ai riparti in caso di partenza di Saul Niguez, e ha messo nel mirino due giovani promesse della Serie A: Nahuel Molina dell'Udinese, e per l'appunto Rovella.