La Juve è interessata a Kai Havertz, centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen, tra i più promettenti giovani in giro per l'Europa. C'è concorrenza però per il classe '99: anche il Borussia Dortmund lo ha messo nel mirino, e sarebbe pronta a presentare al Bayer un'offerta importante. Infatti, secondo quanto riferito da Kicker, qualora i gialloneri cedessero il richiestissimo Sancho, sarebbero pronti a investire 100 milioni di euro su Havertz.