Il nome di Leandro Paredes resta inchiodato in cima alla lista dei desideri dei dirigenti bianconeri che, sperano di poter definire la trattativa con il Psg in questa ultima settimana di mercato. Bisogna fare in fretta però, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport in queste ore, anche la Roma di Josè Mourinho starebbe pensando di far ritornare l'argentino nella Capitale, soprattutto alla luce degli infortuni recenti che hanno colpito i giallorossi.