Il centrocampista croato in forza all'Inter Marcelo Brozovic è attualmente fermo ai box per infortunio. Sembrava potesse recuperare per la sfida contro la Fiorentina ma così non sarà. Brozovic sarà costretto anche a saltare gli impegni con la nazionale croata e quindi mette nel mirino la sfida alla Juventus in programma ad inizio aprile.