La Juventus ha messo nel mirino il difensore del Torino Gleison Bremer. Tuttavia come riporta Tuttosport il difensore granata sta imparando l'inglese in modo da non farsi cogliere impreparato qualora si trasferisse in Inghilterra. Domenica ad osservarlo ci saranno emissari di alcuni club inglesi come Tottenham e Manchester City. Certo, sul giocatore ci sono anche alcune big italiane oltre alla Juventus: si tratta di Napoli, Inter e Milan.