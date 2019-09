Consumate le giornate di squalifica, residuo di un'esperienza in Francia conclusasi amaramente, Mario Balotelli potrà fare il tanto atteso (terzo) debutto in Serie A. Il Brescia non vede l'ora di riscattare i dividendi di questa suggestiva operazione di mercato e già stasera contro la Juventus potrà dare la chance a SuperMario di scendere in campo. Difficilmente dal primo minuto, perché ha ricordato Corini: "​Ha solo un’ora nelle gambe". Probabilmente entrerà a gara in corso, per fortuna dei bianconeri: quando Balotelli ha esordito partendo titolare, ha sempre fatto una doppietta.