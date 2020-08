La Juventus si muove anche per giocatori giovani dalle grandi prospettive. Uno di questi è Alessio Riccardi, centrocampista della Roma classe 2001. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sull’azzurro ci sono altri club di Serie A, come Fiorentina, Cagliari e Sassuolo. Da un giovane all’altro, perché i bianconeri seguono con interesse un altro gioiello giallorosso, ovvero Calafiori, sempre per l’Under 23 allenata da Andrea Pirlo.