La Juve continua a monitorare con attenzione quelli che sono i maggiori profili dei portieri in circolazione, soprattutto in ottica di quello che sarà il dopo Szczesny. Il nome che più fa gola alla dirigenza della Continassa è quello di Guglielmo Vicario, che però ha su di se le attenzioni di moltissime squadre. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, in queste ore si sarebbe inserita anche l'Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di un portiere da affiancare ad Onana.