La Juve resta sempre attiva sul mercato, con il tema legato ai centrocampisti che resta la priorità per i dirigenti della Continassa. Uno dei nomi che è finito sulla lista di Giuntoli e Manna è quello del classe 2003 Flroian Wirtz, ora in forza a Bayern Leverkusen. Stando a quanto emerso in queste ultime però, anche Psg e City avrebbero messo gli occhi sul giocatore.