Tra pochi giorni aprirà il mercato invernale e dalle parti della Continassa si stanno studiando le strategie da adottare in questa sessione. Tra i vari profili monitorati in questi mesi dalla Juve c'è anche il nome di Samardzic, che sembra ormai destinato a lasciare l'Udinese al termine della stagione. Stando a quanto riportato pochi istanti fa da Relevo però, anche il Napoli si sarebbe inserito nella lotta per il giocatore.