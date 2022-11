Mancano poco più di due settimane allo stop dei campionati in vista dei Mondiali in Qatar e i dirigenti bianconeri si stanno già muovendo sotto traccia per mettere in piedi alcune operazioni di mercato. Uno dei nomi che fa gola alla dirigenza della Continassa è quello del centrale del Villarreal Pau Torres, accostato nuovamente alla Vecchia Signora in queste ultime ore. Stando a quanto riportato da Football Insider però, sulle tracce del centrale spagnolo c'è anche il forte interesse dell'Aston Villa.