Il mistero che ruota attorno a quello che sarà il nuovo centroavanti della Juve per la stagione che sta per cominciare diventa sempre più difficile da risolvere. I nomi messi sotto osservazione dai dirigenti della Continassa sono diversi e tra quelli monitorati c'è anche il profilo di Luis Muriel, in'uscita dall'Atalanta. Profilo che però è stato visionato anche da altri club, perchè stando alle ultime indiscrezioni anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul colombiano e non è da escludere che possa avanzare un'offerta nei prossimi giorni.