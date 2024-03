Nella giornata di ieri in casa Juve è cominciato a circolare anche il nome di Greenwood, che potrebbe essere un'occasione per la prossima sessione del mercato bianconero. Bisogna però abbattere diversi ostacoli e uno potrebbe essere rappresentato dalla folta concorrenza. Stando a quanto emerso in queste ultime ore infatti, anche Barcellona e Atletico Madrid starebbero sulle tracce del giocatore e potrebbero insidiare i bianconeri qualora decidessero di puntare concretamente in questa direzione.