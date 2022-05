Oltre a Paul Pogba, in casa Juve si pensa a rinforzare il centrocampo anche con altri nomi di spessore. Proprio per questo, i giocatori monitorati sono diversi e nella lista dei dirigenti della Continassa ci è finito anche l'ex giallorosso Davide Frattesi. In queste ultime ore però la strada che porta al giovane talento del Sassuolo sembra essersi complicata, perchè stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Roma sarebbe tornata nuovamente sulle sue tracce, avendo anche dalla sua il 30% di una futura rivendita da parte del club emiliano.