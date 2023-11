La Juve continua a lavorare sul mercato, con la finestra invernale che prenderà il via tra poco più di un mese. Giuntoli e Manna sono alla ricerca di un centrocampista da consegnare a Allegri e negli ultimi giorni sarebbe stato monitorato con attenzione il nome di Fabian Ruiz, arrivato a Napoli proprio grazie al dirigente bianconero. Pra però è in forza al Psg e potrebbe liberarsi in prestito, anche se in queste ore anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul centrocampista, con i bianconeri che devono prestare attenzione a questa nuova concorrenza.