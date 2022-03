Il portiere di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito alla Cremonese Marco Carnesecchi è finito nel mirino di molte squadre di Serie A tra cui anche la Juventus. Come riporta Il Messaggero Gianluigi Buffon in persona avrebbe consigliato alla Lazio e a Maurizio Sarri di puntare tutto sul giovane portiere. In estate si scatenerà una vera e propria asta per il talento della Dea.