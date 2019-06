L'Atletico Madrid vuole Elseid Hysaj. Il terzino destro è in partenza da Napoli, dopo una stagione tra alti e bassi sotto la gestione Carlo Ancelotti e i colchoneros vogliono approfittarne per mettere a segno il colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Atletico sarebbe uscito allo scoperto con un'offerta da 20 milioni di euro, per provare a superare la concorrenza della Juventus, fattasi più forte dall'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.