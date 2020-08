Houssem Aouar non è più un talento tutto da scoprire, la sua stagione l’ha consacrato come uno dei migliori giovani sulla piazza, faro del centrocampo del Lione di Rudi Garcia semifinalista di Champions League. La Juve lo segue da tempo, ancor prima di questa splendida annata, e Fabio Paratici ha preso nota delle altissime richieste del presidente dell’OL Jean-Michel Aulas (70 milioni di euro), con cui la Juve gode di ottimi rapporti. Il prezzo lo fa il mercato, e il classe ’98 (ieri risultato positivi al coronavirus) gode di estimatori di prima fascia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’impennata del prezzo è dovuta all’interesse di Arsenal e Manchester City.