Al giorno d’oggi, quando un giovane prospetto si mette in mostra, scatena un’asta milionaria internazionale. È il caso di Houssem Aouar, mezzala classe ’98 del Lione che ha stregato mezza Europa. La Juventus è una delle squadre che si è mossa per prima, ricevendo anche la benedizione del presidente dell’OL Aulas, ma la concorrenza di fa più serrata. Dopo l’inserimento del Liverpool, in Francia hanno registrato anche quello del Manchester City. Secondo quanto riporta RMC Sport, i Citizens avrebbe individuato nel centrocampista franco-algerino il profilo ideale per sostituire il partente David Silva.