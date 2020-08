Houssem Aouar è un nome caldissimo per il mercato della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni pare che Paratici aspetti solo il momento favorevole, da un punto di vista della liquidità, per tentare l'affondo. E ai tifosi bianconeri piace molto. Tuttavia i media francesi ricordano che il centrocampista tuttofare del Lione fa gola a diversi club, soprattutto in Inghilterra. Sarebbe vivo infatti l'interesse nei suoi confronti di Arsenal e Manchester City. La base di prezzo è già stata fissata dal presidente Jean-Michel Aulas: come minimo 50 milioni di euro.