La corsia di sinistra resta sempre uno dei temi caldi in casa Juve, con Alex Sandro che deve ancora decidere cosa fare del suo futuro. I nomi messi sotto osservazione sono diversi, ma quello che fa gola più di chiunque altro è quello dell'esterno dell'Udinese Destiny Udogie. I friulani lo valutano attorno ai 20 milioni di euro ma l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla forte concorreza. Stando a quanto riportato da Sky però, in queste ultime ore l'Inter avrebbe fatto dei concreti passi in avanti, arrivando a fissare un incontro con l'agente del calciatore.