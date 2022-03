In casa Juve, il successo di Coppa Italia contro la Fiorentina è stato già messo alle spalle e ora nella testa dei giocatori bianconeri c'è solamente la gara di domani contro lo Spezia. Ma a destabilizzare in parte l'attenzione dei dirigenti della Continassa sono le voci riguardanti il futuro di Nicolò Zaniolo, da tempo obiettivo dichiarato della Vecchia Signora. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, sul talento giallorosso ci sarebbe anche il forte interesse di due club inglesi e si tratta del Newcastle e degli Spurs del Tottenham che, certamente non hanno problemi economici per portare a termine l'operazione.