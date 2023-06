In attesa di capire come si evolveranno le situazioni contrattuali di Cuadrado e Alex Sandro, la Juve continua a guardarsi attorno per capire se ci sono alternative valide sulle quali puntare. Uno dei nomi che da tempo circola nel quartier generale della Continassa è quello dell'esterno del Monza Carlos Augusto, sul quale però c'è una concorrenza agguerrita. Stando a quanto riportato da Libero, anche l'Inter avrebbe iniziato a muovere i primi passi in questa direzione.