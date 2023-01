Negli ultimi giorni le speranze di vedere Milinkovic-Savic con la maglia della Juve sono aumentate vertiginosamente, soprattutto in virtù della volontà del serbo di non rinnovare il contratto con i biancocelesti. Bisogna agire in fretta però se si vuole portare SMS all'ombra della Mole, perchè stando a quanto riportato da Il Messaggero, anche gli inglesi del Newcastle avrebbero iniziato a muovere i primi passi in questa direzione e sarebbero pronti a versare circa 60 milioni nelle casse della Lazio, oltre a ricoprire il Sergente d'oro, con un contratto da quasi 10 milioni annui.