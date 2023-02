Le destabilizzanti voci provenienti dalla Spagna sul forte interesse del Real Madrid per Dusan Vlahovic hanno messo in allerta la dirigenza della Continassa, che ha iniziato a guardarsi attorno già da diversi giorni. Uno dei nomi che al momento farebbe gola dalle parti di Torino è quello della giovane stella dell'Atalanta Hojlund, con l'idea di Madama che sarebbe quella di bloccarlo per poi lasciarlo in prestito alla Dea. Bisogna agire in fretta però, perchè stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il Napoli avrebbe iniziato a fare la corte al classe 2003.