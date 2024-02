In casa Juve si continua sempre a guardare al mercato, con una lunga lista di obiettivi che piace alla coppia composta da Giuntoli e Manna, costantemente al lavoro per rinforzare la rosa. La società bianconera sta osservando anche le situazioni legati ai portieri, considerando il contratto in scadenza di Szczesny a giugno prossimo e tra i profili che piacciono c'è quello di Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe da battere la concorrenza anche del Milan, inseritosi nella lotta a Carnesecchi.